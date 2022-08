Kyrgios supera Nishioka, conquista bi do ATP 500 de Washington e encerra jejum

De volta a uma final de simples após perder o título de Wimbledon para Novak Djokovic, o australiano Nick Kyrgios conquistou o bicampeonato do ATP 500 de Washington neste domingo. Campeão do torneio americano em 2019, ele voltou a erguer a taça ao vencer o japonês Yoshihito Nishioka por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3.

O título deste final de semana encerrou um jejum de três anos do australiano. A última vez que ele havia vencido um torneio do circuito da ATP havia sido justamente em Washington, na edição de 2019, quando venceu o atual número 1 do mundo, Daniil Medvedev, na final. Agora dono de sete títulos, Kyrgios ganhará 26 posições no ranking para alcançar a 37ª posição.

"É algo muito emocionante para mim", comentou o campeão depois da partida. "Ver onde eu estava no último ano e onde estou agora, é uma transformação incrível. Eu simplesmente vim com uma grande energia. Eu sabia que teria minha experiência ao meu lado. Eu amo esta quadra, joguei partidas incríveis aqui, então estou muito feliz comigo. Estiver em lugares sombrios, mas muitas pessoas me ajudaram a chegar até aqui", concluiu.

Na caminhada até ser campeão, o australiano não perdeu nenhum saque no torneio e ainda salvou os dez break points que enfrentou, incluindo um na grande decisão. Diante de Nishioka, conseguiu quebras nos primeiros games dos dois sets e foi dominante durante a maior partida do embate.

Além do bicampeonato no simples, Kyrgios ainda foi campeão nas duplas Em Washington, jogando ao lado do americano Jack Sock. Os dois venceram o croata Ivan Dodig e o americano Austin Krajicek por 2 sets 0, com parciais de 7/5 e 7/6 para levantarem a taça do torneio.

WTA

Também em Washington, no WTA 500, a russa Liudmila Samsonova conquistou o segundo título de simples da carreira ao vencer de virada a estoniana Kaia Kanepi, cabeça de chave número 6 do torneio, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/3. Na trajetória para chegar à final, Samsonova bateu a britânica Emma Raducanu nas quartas de final, antes de passar pela chinesa Xiyu Wang nas semis. Em busca de escalar o ranking após perder a 25ª posição alcançada no início deste ano, o posto mais alto de sua carreira, a russa saltará do 60º lugar para o 42º.

Houve, ainda, mais um título russo celebrado nos Estados Unidos neste domingo. Isso porque Daria Kasatkina foi a campeã do WTA 500 de San Jose ao vencer a americana Shelby Rogers por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (2/7), 6/1 e 6/2. A vitória colocará a tenista russa de 25 anos de volta ao top 10 do ranking pela primeira vez desde 2019.

Para chegar à final, Kasatkina passou por duas das dez primeiras colocadas da WTA. Venceu Aryna Sabalenka (6º) nas quartas de final e passou por Paula Badosa (4ª) nas semifinais. Rogers, número 45 do ranking, também fez bonito, deixando Veronika Kudermetova (19º), Amanda Anisimova (22ª )e Maria Sakkari (3º) pelo caminho.