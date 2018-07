Kyrgios vence, Austrália passa pelos EUA e vai às semifinais da Copa Davis

A Austrália foi o terceiro país a se garantir nas semifinais da Copa Davis em 2017. Neste domingo, na cidade de Brisbane, os donos da casa confirmaram a classificação sobre os Estados Unidos com a vitória de Nick Kyrgios sobre Sam Querrey, que levou os australianos a uma vantagem de 3 a 1 na série melhor de cinco.

Número 16 do ranking, Kyrgios contou com o apoio da torcida da casa para confirmar o favoritismo diante de Querrey, 25.º do mundo, sem maiores dificuldades. O australiano fechou a partida por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4), 6/3 e 6/4, em pouco mais de duas horas de partida.

A vitória australiana, no entanto, foi encaminhada na sexta-feira, quando o país abriu 2 a 0 com as vitórias de Jordan Thompson e Kyrgios sobre Querrey e John Isner, respectivamente. No sábado, os Estados Unidos diminuíram a diferença e se mantiveram vivos na disputa com o triunfo nas duplas, mas voltaram a perder em simples e foram eliminados.

Com o triunfo, a Austrália vinga o resultado do ano passado, quando foi eliminada pelos Estados Unidos nas oitavas de final, mesmo atuando em casa, e se junta a França e Sérvia, que eliminaram Grã-Bretanha e Espanha no sábado, respectivamente, e também estão nas semifinais.

Resta apenas uma vaga na próxima fase, que será definida neste domingo. Depois de abrir 2 a 0 na sexta, a Bélgica viu a Itália diminuir com a vitória nas duplas, mas pode fechar o confronto neste domingo se David Goffin confirmar o favoritismo contra Paolo Lorenzi. Caso contrário, o duelo será definido na quinta partida, entre Steve Darcis e Andreas Seppi.