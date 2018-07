Larri Passos é o novo técnico de Thomaz Bellucci

Tenista número 1 do Brasil, Thomaz Bellucci anunciou nesta segunda-feira que Larri Passos é o seu novo treinador. O técnico, que se consagrou ao trabalhar com Gustavo Kuerten durante quase toda sua carreira, já começa o seu trabalho com o paulista nesta semana. Bellucci seguirá para Camboriú na terça-feira, onde iniciará a sua pré-temporada. Ele estava sem técnico desde outubro, quando dispensou João Zwetsch.

"O Larri [Passos] dispensa apresentações. A parceria vitoriosa dele com o Guga e o trabalho que continua realizando no tênis falam por si só. É a concretização de um sonho poder trabalhar com um técnico com o know-how dele. Espero aprender muito com o Larri, desenvolver ainda mais meu tênis e obter bons resultados em 2011", afirmou o 31º colocado no ranking da ATP.

Larri elogiou a ambição de Bellucci para subir ainda mais no ranking da ATP e acredita que a parceria tem tudo para dar certo. "O Thomaz [Bellucci] é um jogador jovem e de grande potencial. Antes de aceitar o convite, tive algumas reuniões com ele e fiquei impressionado com a sua obstinação de querer chegar mais longe. Eu acredito que o tênis brasileiro vai ganhar muito com a nossa parceria. Poderemos dar cada vez mais a nossa contribuição para alavancar e incentivar o esporte. Sei que vou sacrificar muitos momentos com a minha família, mas seria um covarde se não assumisse essa missão com o Bellucci", disse.

Com Larri, Bellucci já definiu os primeiros torneios que vai disputar em 2011. Ele vai iniciar a temporada com o Torneio de Auckland, que começará a ser disputado no dia 10 de janeiro. Depois, ele participará do Aberto da Austrália (17/01), do Torneio de Santiago (31/01), do Brasil Open (07/02), do Torneio de Acapulco (21/02), do Masters 1000 de Indian Wells (07/03) e do Masters 1000 de Miami (21/03).