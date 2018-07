Larri Passos elogia Thomaz Bellucci e já mira topo do ranking da ATP

CAMBORIÚ - Empolgado pela recente parceria com Thomaz Bellucci, o técnico Larri Passos fez elogios ao seu novo pupilo nesta quinta-feira e já projetou o número 1 do Brasil na liderança do ranking da ATP.

"Eu não vou entrar para brincar. Sou corajoso, sou teimoso. Ele é corajoso e teimoso. Vamos em frente. Vamos mostrar para esses ''caras'' que o Brasil vai chegar lá de novo", prometeu o ex-treinador de Gustavo Kuerten, se referindo aos futuros adversários de Bellucci no circuito.

"Se eu conseguir trabalhar da forma como estamos trabalhando agora, de uma maneira alegre e deixar ele feliz, mesmo cansado, tem tudo pra ser um top, sem dúvida nenhuma. Um dos meus segredos é tentar entrar na cabeça deles e descobrir o que o jogador tem de melhor", reforçou Larri.

"Lutei muito para colocar o número 1 do mundo e, se depender de mim e da energia dele, a gente vai enfrentar para tentar passar por cima deles", disse, se referindo aos futuros adversários de Bellucci no circuito.

Ao lado de Larri na entrevista que oficializou a parceria, nesta quinta, Bellucci retribuiu os elogios ao seu novo técnico e mostrou confiança para a próxima temporada.

"Estou me adaptando bem ao estilo dele. Sempre gostei do trabalho do Larri, do trabalho que fez com o Guga. Temos a mesma linha de raciocínio e de trabalho. Por ter formado o número 1 do mundo, tem que ser diferenciado mesmo. É um momento especial para mim. Temos muito a somar e os resultados vão vir ano que vem".