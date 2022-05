Laura Pigossi vence e fará duelo brasileiro com Bia Haddad em torneio francês de tênis

O Torneio de Saint-Malo, na França, terá um raro duelo brasileiro no tênis em chaves de simples. Laura Pigossi, medalhista de bronze na Olimpíada de Tóquio, e Beatriz Haddad Maia, atual número 1 do Brasil, vão se enfrentar nas oitavas de final, na competição de nível WTA 125.

O confronto foi confirmado nesta terça-feira com a vitória de Laura na primeira rodada da chave principal. Atual número 128 do mundo, ela derrotou a russa Kamilla Rahkimova, 96ª do ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1. A brasileira já havia furado o qualifying.

"Joguei bem, consegui ser bem competitiva, agressiva. Estava ventando um pouco, mas consegui lidar bem com a diferença dos lados. Me senti super bem em quadra", comentou a brasileira, medalhista nas duplas nos Jogos de Tóquio, ao lado de Luisa Stefani.

Nas oitavas, o confronto será totalmente nacional. Será a terceira que as duas tenistas se enfrentam no circuito. Nas duas anteriores, ambos os confrontos em nível ITF (abaixo da WTA), Bia levou a melhor.

"A Bia vem em uma ótima fase e eu também venho jogando bem. Todos os nossos jogos sempre foram duros. Eu a conheço muito bem e ela também. Tenho que focar no que eu venho fazendo e no que eu venho trabalhando com meu técnico", projetou Laura.