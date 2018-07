Laura Robson avança na estreia em torneio na China A britânica Laura Robson, considerada uma das principais promessas do tênis feminino, estreou com vitória no Torneio de Shenzhen, na China, disputado em quadras rápidas. Neste domingo, a jovem de 18 anos, que está em 53º lugar no ranking da WTA, venceu a romena Edina Gallovits, número 107 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1, em apenas 59 minutos.