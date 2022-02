Laver Cup anuncia presenças de Federer e Nadal na edição de 2022 em Londres

A organização da Laver Cup anunciou nesta quinta-feira as presenças do suíço Roger Federer e do espanhol Rafael Nadal na quinta edição do torneio de tênis, que acontecerá entre os dias 23 e 25 de setembro, na Arena O2, em Londres, na Inglaterra, que foi a casa do ATP Finals entre 2009 e 2020.

Ambos os jogadores vão representar o Time Europa, capitaneado pelo ex-jogador sueco Bjorn Borg, contra o Time Mundo na tentativa de manter o título da Laver Cup pela quinta vez consecutiva. Os ingressos estarão à venda para o público em geral no início de março.

"Estou realmente ansioso para voltar à competição ainda este ano e a Laver Cup faz parte do meu plano. Não é nenhum segredo que eu amo o evento e estou super empolgado por voltar à Arena O2 em Londres, uma das maiores cidades do mundo", disse Federer, em declarações divulgadas pela organização em um comunicado oficial.

"Rafa (Nadal) é uma pessoa incrível e uma inspiração para mim e inúmeras outras pessoas ao redor do mundo. Ele me enviou uma mensagem nas mídias sociais após a Laver Cup em Boston no ano passado sugerindo que jogássemos duplas em Londres e eu definitivamente estou pronto para o retorno do 'Fedal' na Laver Cup", completou o suíço.

Os dois rivais jogaram juntos pela primeira vez na edição inaugural do torneio, em 2017. "Eu sugeri a Roger que deveríamos jogar duplas juntos em Londres e ele parece interessado, então agora só precisamos convencer nosso capitão Bjorn", disse Nadal.

"Roger tem sido uma parte importante da minha carreira, um grande rival e também um verdadeiro amigo. Fazer parte do Time Europa juntos é ótimo e se pudermos compartilhar a quadra mais uma vez como duplas, seria uma experiência verdadeiramente especial para nós dois nesta fase de nossas carreiras", finalizou o espanhol.