Laver Cup confirma que Time Europa terá Zverev, Dimitrov e Goffin

Organizada pelo suíço Roger Federer, a Laver Cup anunciou nesta segunda-feira mais três reforços para o torneio de exibição, que neste ano será disputado em Chicago. O Time Europa, que já contava com o próprio suíço e com o sérvio Novak Djokovic, terá também o alemão Alexander Zverev, o búlgaro Grigor Dimitrov e o belga David Goffin.

Os cinco tenistas vão compor o chamado Time Europa, que tem o sueco Björn Borg como capitão. A equipe ainda terá mais um integrante, ainda não definido, e um reserva. A expectativa é de que o último membro do time seja o espanhol Rafael Nadal, que em 2017, na edição inaugural do torneio, jogou duplas ao lado de Federer.

Zverev vai participar da exibição pela segunda vez, enquanto Dimitrov e Goffin serão estreantes. "Eu curti participar da Laver Cup em Praga, no ano passado, e já estou ansioso para me juntar ao time novamente para defender o nosso título com os nossos grandes colegas de equipe", afirmou Zverev, atual número quatro do mundo.

Dimitrov é o atual número cinco do mundo, enquanto Goffin é o 11º. Já garantidos na equipe, Federer é o vice-líder do ranking. E Djokovic ocupa o 10º posto.

O Time Mundo, liderado pelo capitão John McEnroe, já conta com o argentino Juan Martín del Potro (atual número 3 do mundo), o sul-africano Kevin Anderson (6º), o norte-americano John Isner (9º), o argentino Diego Schwartzman (12º) e o australiano Nick Kyrgios (18º). O último integrante será anunciado na próxima semana, em Nova York.

Neste ano, a Laver Cup será disputada entre os dias 21 e 23 de setembro, em Chicago. No ano passado, os europeus levaram a melhor na primeira edição do grande evento, pelo placar geral de 15 a 9.