Lenda do tênis, Rosewall passa bem após ser internado

Os diretores do hospital se negaram a dizer exatamente as razões da internação do ex-tenista de 76 anos, que foi até Roma para receber o prêmio Raquete de Ouro, mas não pôde comparecer ao evento no qual Wilma Rosewall, sua esposa, ganhou o honraria em nome do marido.

Alguns órgãos de imprensa da mídia australiana noticiaram que Rosewall teria sofrido um possível derrame. Procurada pelo jornal local Sydney Morning Herald, Wilma disse que seu marido não sofreu danos no coração ou no cérebro, mas enfatizou que ele estava sob observação.

Rosewall ganhou nada menos do que 132 títulos de simples em sua carreira, incluindo quatro do Aberto da Austrália, dois de Roland Garros e outros dois do US Open. Além disso, ele foi quatro vezes vice-campeão em Wimbledon e ajudou o seu país a ganhar quatro títulos da Copa Davis.