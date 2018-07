Leonardo Mayer vence e enfrenta Bellucci em Nice O brasileiro Thomaz Bellucci já conhece o seu primeiro adversário no Torneio de Nice, que dá 250 pontos ao campeão no ranking da ATP. Nesta segunda-feira, o argentino Leonardo Mayer, número 59 do mundo, venceu o francês David Guez, que veio do qualifying, por 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 6/1 e 6/3.