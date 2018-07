Lesão no abdômen tirou Thomaz Bellucci do Torneio de Barcelona

BARCELONA - A desistência de Thomaz Bellucci nas quartas de final do Torneio de Barcelona, nesta sexta-feira, foi causada por uma lesão abdominal sentida no final da partida contra o russo Dmitry Tursunov, um dia antes, pela terceira rodada do torneio.

"Senti o abdômen no final do jogo de ontem (quinta) e hoje não tive condições de jogar. Vou fazer uma ressonância agora para ver a gravidade da lesão", explicou Bellucci, que nem chegou a entrar em quadra para enfrentar o alemão Philipp Kohlschreiber por uma vagas nas semifinais.

O brasileiro, que vem em má fase e havia sofrido para vencer suas duas primeiras partidas, ambas de virada, lamentou a lesão. "Vinha fazendo um bom torneio, jogando com confiança. Infelizmente essa lesão veio quebrar essa sequência. É torcer para que não seja nada grave."

JOGOS - O dia começou em Barcelona com os jogos que deveriam ter sido jogados na quinta, mas foram adiados pela chuva. Terceiro cabeça de chave, o checo Tomas Berdych perdeu para o espanhol Tommy Robredo por 2 sets a 1, parciais de 3/6, 7/6 (7/5) e 6/3. Outro favorito, o canadense Milos Raonic avançou às quartas de final vencendo Ernest Gulbis, da Letônia, em dois sets. Robredo e Raonic se enfrentam na ainda nesta sexta.