Lesão no cotovelo tira Andy Murray do Torneio de Barcelona

Quarto colocado no ranking da ATP, Andy Murray desistiu de participar do Torneio de Barcelona por causa de uma lesão no cotovelo. O jogador britânico precisou tomar uma injeção de cortisona para jogar a semifinal do Masters 1000 de Montecarlo, no sábado, quando foi derrotado pelo espanhol Rafael Nadal, mas ainda viajou para a capital catalã, com esperanças de competir.

Murray era o cabeça de chave número 2 - o primeiro pré-classificado é Nadal - e chegou a treinar nesta terça-feira. Porém, como sentiu grande desconforto, eles anunciou aos organizadores a sua decisão de desistir de participar do Torneio de Barcelona.

Por ser o cabeça de chave número 2, Murray estrearia apenas na segunda rodada, contra o espanhol Juan Carlos Ferrero. O checo Tomas Berdych, sétimo colocado no ranking da ATP, também desistiu de participar do torneio nesta terça-feira por conta de um vírus estomacal.