Lesão no ombro direito tira Vera Zvonareva do Aberto da Austrália

MELBOURNE - Com uma lesão no ombro, a russa Vera Zvonareva ficará fora do Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam de 2013, que será disputado entre 14 e 27 de janeiro, em Melbourne. Ex-número 2 do tênis feminino mundial e atual 96.ª colocada do ranking da WTA, ela teve a sua ausência confirmada pelos organizadores da competição.

"Lamentamos informar que Vera Zvonareva desistiu do Aberto da Austrália devido a uma lesão contínua em seu ombro direito", destacou a organização do torneio australiano por meio de um comunicado divulgado via Twitter no site oficial do Grand Slam, nesta sexta-feira.

Finalista em 2010 de Wimbledon e do US Open, outros dois torneios de Grand Slam do circuito profissional, a tenista russa de 28 anos também ficará do WTA de Auckland, na Nova Zelândia, que será iniciado no próximo dia 31 de dezembro e servirá de preparação para o Aberto da Austrália.