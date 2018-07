Lesão no ombro tira Wozniacki do Torneio de Brisbane

SÃO PAULO - A ex-número 1 do mundo Caroline Wozniacki anunciou neste domingo que não participará do Torneio de Brisbane. A dinamarquesa estava confirmada e era uma das atrações da competição, mas desistiu por conta de uma pequena lesão no ombro direito sofrida durante um treinamento. Wozniacki estrearia no torneio na segunda-feira diante de Dominika Cibulkova, que, assim, avança automaticamente à próxima rodada. A dinamarquesa explicou que a desistência é preventiva e que espera estar em forma para participar do Torneio de Sydney, com início previsto para o dia 5 de janeiro.

"Queria começar bem o ano", declarou a atual número dez do ranking mundial. "É por isso que tomei a decisão de me retirar deste torneio, simplesmente porque senti que não havia necessidade de piorar minha condição física às vésperas do Aberto da Austrália", completou, lembrando do primeiro Grand Slam de 2014, que começa dia 13.