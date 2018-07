Lesão pode deixar Del Potro fora de Roland Garros Uma lesão muscular pode deixar Juan Martin del Potro fora da disputa de Roland Garros, que tem início marcado para 22 de maio. O argentino, campeão do US Open de 2009, sofreu uma ruptura de oito milímetros na região do quadril. Essa é uma nova lesão e impediu Del Potro de enfrentar Rafael Nadal na quinta-feira, em partida do Masters 1000 de Madri.