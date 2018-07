Lesão põe em dúvida participação de Teliana no WTA de Florianópolis As dores que levaram Teliana Pereira a abandonar o seu jogo de estreia no Torneio de Bad Gastein, nesta terça-feira, podem ter consequências maiores. Após desistir do duelo com a alemã Annika Beck antes mesmo do fim do primeiro set, a brasileira admitiu que a sua participação no WTA de Florianópolis, que começa na próxima segunda-feira, está sob risco.