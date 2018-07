Lesionada, Bia Haddad ficará até três meses afastada das competições

SÃO PAULO - A tenista Bia Haddad, de 17 anos, ficará afastada das das competições de dois a três meses por causa de uma lesão no ombro direito. A atleta do Larri Passos Tênis Pro se machucou ao escorregar no piso molhado durante as quartas de final do Circuito Mundial de Tênis Feminino, em Campinas, na última sexta-feira. Um boletim médico foi divulgado nesta quinta confirmando a gravidade da contusão.

"Após esses primeiros dias de tratamento com imobilização conseguimos avaliar a extensão da lesão e não há necessidade de tratamento cirúrgico no momento. A previsão de recuperação deverá ser de dois a três meses", declararam os médicos Eduardo Benegas e Gilbert Bang, que acompanham a canhota.

Enquanto se recupera, a paulista foi liberada pelos médicos para realizar trabalhos leves de preparação física. Diariamente, ela faz atividades para fortalecimento de pernas e quadril e exercícios em esteira e bicicleta.

"Posso caminhar devagar, mas sem mexer nada do ombro. Estou me sentindo melhor e apesar de tudo isso que aconteceu, continuo com a mesma vibração de antes sabendo que isso faz parte da carreira e em breve estarei de volta às quadras", comentou Bia, otimista.