Lesionada, Kvitova desiste do Torneio de Eastbourne A checa Petra Kvitova não reuniu condições de entrar em quadra para justificar a sua condição de segunda cabeça de chave do Torneio de Eastbourne, nesta quinta-feira, na Inglaterra. Com uma lesão muscular, a tenista acabou derrotada por W.O. pela britânica Heather Watson, que assim chegará descansada nesta sexta-feira às semifinais da competição que serve de preparação para Wimbledon, Grand Slam marcado para começar na próxima segunda, em Londres.