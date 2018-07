Lesionada, Maria Sharapova desiste do Torneio de Stanford

STANFORD - Maria Sharapova adiou seu retorno às quadras após competir em Wimbledon. A russa anunciou nesta segunda-feira que não disputará o Torneio de Stanford, nos Estados Unidos, na próxima semana. A número dois do mundo só vai voltar a competir em Toronto, no dia 5 de agosto.

Sharapova mudou sua programação por causa de uma lesão no quadril, sofrida ainda durante as partidas de Wimbledon. Dores no local obrigaram a russa a desistir de Stanford. "Estamos decepcionados por causa dos fãs. Infelizmente, lesões fazem parte do esporte", declarou Kim Hall, diretor do torneio.

Em Stanford, a musa estrearia sua novo treinador, Jimmy Connors, uma das lendas do tênis. O norte-americano foi contratado pela russa para substituir o sueco Thomas Hogstedt, com quem trabalhou nos últimos três anos.

Especialista em quadras rápidas, quando estava na ativa, Connors deve ajudar Sharapova neste momento da temporada, com mais torneios em quadras duras, em preparação para o US Open, último Grand Slam do ano.