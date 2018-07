Lesionada, Na Li vira nova baixa do Torneio de Doha Vice-campeã do último Aberto da Austrália, a chinesa Na Li se tornou nesta sexta-feira a nova baixa do Torneio de Doha, que começa na próxima segunda. A atual quinta colocada do ranking mundial lesionou o tornozelo justamente na decisão do Grand Slam realizado em Melbourne e teve a sua ausência confirmada pela organização do WTA disputado no Catar.