Lesionada, Serena Williams desiste de jogar Torneio de Dubai

DUBAI - A norte-americana Serena Williams anunciou nesta quarta-feira a sua desistência do Torneio de Dubai por causa de uma lesão nas costas. A nova líder do ranking mundial estrearia justamente nesta quarta na competição realizada nos Emirados Árabes Unidos, contra a francesa Marion Bartoli, mas resolveu não atuar de última hora.

Para decepção dos organizadores do torneio, a bielo-russa Victoria Azarenka já havia anunciado, na última terça-feira, que não jogaria em Dubai em razão de uma lesão óssea no pé direito, e agora foi a vez de Serena também alegar um problema físico para não atuar em Dubai.

Serena reassumiu oficialmente, na última segunda-feira, a liderança do ranking mundial, um dia depois de ter sido batida justamente por Azarenka na final do Torneio de Doha, no Catar. E a bielo-russa perdeu o posto de primeira colocada da WTA para Serena.

Sem precisar jogar nesta quarta, Bartoli acabou avançando então para as quartas de final em Dubai, onde terá pela frente nesta quinta-feira a dinamarquesa Carolina Wozniacki, que horas mais cedo derrotou a chinesa Jie Zheng por 2 sets a 0.

Outra tenista que acaba de garantir vaga nas quartas de final em Dubai é a checa Petra Kvitova. Sexta cabeça de chave, ela avançou ao vencer a sérvia Ana Ivanovic por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 7/6 (7/1).

Já a italiana Roberta Vinci desbancou o favoritismo da alemã Angelique Kerber, quarta cabeça de chave, ao ganhar por 2 sets a 0, com 7/5 e 6/1. Assim, ela se credenciou para enfrentar nas quartas de final a australiana Samantha Stosur.