Lesionada, Sharapova abandona e cai para croata na segunda rodada em Roma

A russa Maria Sharapova perdeu para o próprio corpo nesta terça-feira. Em vantagem diante da croata Mirjana Lucic-Baroni e mais próxima de fechar a partida, ela não resistiu a uma lesão muscular na coxa esquerda, precisou abandonar o confronto e acabou eliminada na segunda rodada do Torneio de Roma.

Sharapova saiu atrás da cabeça de chave número 16 nesta terça, ao perder o primeiro set por 6/4. A partir daí, no entanto, tomou conta do confronto, venceu a segunda parcial, por 6/3, e largou com uma quebra de vantagem no terceiro, mas sucumbiu diante do problema físico e precisou abandonar quando sacaria com 2 a 1 na liderança.

A lesão veio justamente quando Sharapova vivia seu melhor momento na partida, quando sacava para abrir 2 a 0 sobre a adversária no terceiro set. Mesmo lesionada, ela confirmou o serviço e chegou a ter diversos break points no game seguinte, praticamente pulando em uma perna só, mas não aguentou.

O abandono completa um dia para ser esquecido por Sharapova. Também nesta terça-feira, a russa foi informada de que não receberá convite da Federação Francesa de Tênis sequer para o qualifying de Roland Garros, o que a deixa fora do Grand Slam no saibro.

Atualmente, Sharapova é a 211ª tenista do ranking, posição insuficiente para entrar até no qualifying. Ela perdeu toda a pontuação na lista da WTA nos últimos 15 meses, quando cumpriu suspensão por ter dado exame positivo para a substância Meldonium, considerada dopante desde 1ª de janeiro de 2016. A russa foi flagrada na segunda quinzena daquele mês.

Alheia a toda esta situação, Lucic-Baroni pôde celebrar uma classificação que parecia escorrer por seus dedos. Agora, a número 22 do mundo espera para conhecer sua adversária, que será a vencedora do confronto entre a líder do ranking, a alemã Angelique Kerber, e a estoniana Anett Kontaveit.

OUTROS RESULTADOS

Outras duas cabeças de chave garantiram vaga nas oitavas de final do Torneio de Roma nesta terça-feira. Quinta favorita da competição, a britânica Johanna Konta passou pela casaque Yulia Putintseva, enquanto a russa Svetlana Kuznetsova, sétima, eliminou a checa Katerina Siniakova.

Konta não teve qualquer dificuldade para passar por Putintseva por 2 sets a 0, com direito a "pneu": 6/3 e 6/0. Na próxima fase, ela vai enfrentar a norte-americana Venus Williams ou a ucraniana Lesia Tsurenko. Kuznetsova também precisou de dois sets para eliminar Siniakova, com parciais de 6/1 e 7/6 (7/3), e agora encarará a australiana Daria Gavrilova ou a francesa Caroline Garcia.

Em outras partidas do dia pelo Torneio de Roma, mas pela primeira rodada, as letãs Anastasija Sevastova e Jelena Ostapenko, a russa Ekaterina Makarova, as norte-americanas Catherine Bellis e Lauren Davis, a holandesa Kiki Bertens, a alemã Julia Goerges e a suíça Timea Bacsinszky garantiram vaga na próxima fase.