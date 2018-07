Lesionada, Sharapova desfalca Rússia em semifinal da Fed Cup

Em nota publicada pela Federação Russa de Tênis, Sharapova lamentou o desfalque porque sonhava em jogar em Sochi, cidade onde passou a infância. "Eu estava ansiosa para voltar a Sochi. Seria a primeira vez que jogaria na cidade onde cresci. Tinha feito todos os ajustes necessários na minha programação para jogar esta semifinal", comentou a tenista.

"Mas, infelizmente, a lesão na perna não me permitiu me preparar de forma completa para estes confrontos. Acabei de retornar aos treinos. Preciso estar na minha melhor forma para poder ajudar a equipe com uma performance decente em uma semifinal de Fed Cup", declarou a musa russa, que não deu maiores detalhes sobre sua lesão.

Sharapova está fora de combate desde que perdeu logo na estreia no Torneio de Miami, na última semana de março. Ela passou os últimos dias se recuperando do problema físico. "Temos mantido contato a equipe dela e infelizmente seu estado de saúde não permitirá a Sharapova disputar a semifinal", afirmou Anastasia Myskina, capitã da equipe russa na Fed Cup.

Myskina não revelou quem será a substituta de Sharapova no fim de semana. A vaga deve ficar com Ekaterina Makarova, segunda melhor tenista russa do momento e oitava colocada no ranking da WTA. Ela e a experiente Svetlana Kuznetsova devem jogar as partidas de simples. O jogo de duplas deve ficar a cargo de Anastasia Pavlyuchenkova e Vitalia Diatchenko.