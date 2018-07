Lesionada, Venus desfalca EUA na semifinal da Fed Cup

Venus Williams anunciou nesta quarta-feira que não poderá defender a equipe dos Estados Unidos nas semifinais da Fed Cup, contra a Rússia, neste final de semana, na cidade americana de Birmingham. Assim como a irmã Serena, Venus ainda se recupera de lesão.

"Esperei até este momento na esperança de que teria a chance de jogar, mas fui avisada pela equipe de médicos de que eu precisarei de mais tempo para me recuperar", explicou a tenista número quatro do mundo, que se recupera de uma lesão no joelho.

A ausência de Venus foi lamentada pela capitã da equipe americana, Mary Joe Fernandez. "Sabia que seria difícil para ela porque a lesão aconteceu no final do Torneio de Miami. Fiz o que podia para dar tempo e ver se ela teria condições de jogar", lamentou.

Sem poder contar com a irmãs Williams, a capitã contará com Bethanie Mattek-Sands, Liezel Huber e a jovem Melanie Oudin. Mary Joe Fernandez ainda vai decidir quem ocupará a vaga de Venus. Julia Bosserup e Sloane Stephens disputam um espaço na equipe. "As duas são capazes e estão jogando muito bem", elogiou a capitã.