Lesionada, Victoria Azarenka desiste de jogar Torneio de Dubai

DUBAI - Depois de ser campeã em Doha no último domingo e alcançar a sua 17.ª vitória consecutiva, após os títulos em Sydney e no Aberto da Austrália, a bielo-russa Victoria Azarenka anunciou a sua desistência do Torneio de Dubai. A líder do ranking mundial do tênis estrearia nesta quarta-feira na competição dos Emirados Árabes contra a alemã Julia Goerges, mas resolveu não jogar por causa de uma lesão no tornozelo esquerdo.

Azarenka se contundiu na semana passada, na semifinal de Doha, mas superou o problema e em seguida conseguiu se sagrar vencedora no Catar. A tenista defendia a condição de cabeça de chave número 1 em Dubai e, com sua desistência, Goerges garantiu vaga nas quartas de final sem precisar jogar.

A alemã terá pela frente na próxima fase a vencedora do confronto entre a eslovaca Daniela Hantuchova e a chinesa Shuai Peng, que se garantiram na segunda rodada com vitórias conquistadas na última terça-feira.

Fora do Torneio de Dubai, a bielo-russa disse que pretende descansar por dois ou três dias e passar algum tempo com sua família enquanto luta para se recuperar da lesão no tornozelo esquerdo.

A desistência de Azarenka também acabou sendo um duro golpe para os organizadores em Dubai, pois anteriormente a checa Petra Kvitova, a russa Vera Zvonareva e a chinesa Na Li anunciaram que não jogariam a competição por causa de doenças ou lesões.