Lesionado, Berdych desfalca República Checa na Davis

Número seis no ranking da ATP, Berdych escreveu na página no Facebook da equipe checa, atual campeã do torneio, que sentiu dores na manhã desta sexta-feira, após perder por duplo 6/3 para Gasquet. "Já estava claro para mim que eu não estaria capacitado para enfrentar o Casaquistão", explicou o tenista.

A situação da equipe só não será pior porque outro jogador chave, Radek Stepanek, se recuperou de uma cirurgia no pescoço e deve atuar na partida de duplas. Os checos agora têm três jogadores para os jogos de simples: Jan Hajek, Ivo Minar e Lukas Rosol. O confronto diante dos casaques acontecerá entre os dias 5 e 7 de abril, em Astana, em quadras de saibro.