Lesionado, John Isner é confirmado para pegar Brasil na Copa Davis

JACKSONVILLE - Depois de ficar fora do Aberto da Austrália por estar se recuperando de uma lesão no joelho, o norte-americano John Isner teve a sua participação oficialmente confirmada, nesta terça-feira, no duelo que o seu país travará com o Brasil, pelo Grupo Mundial da Copa Davis, entre os dias 1.º e 3 de fevereiro, em Jacksonville (EUA).

Atual 13.º colocado do ranking mundial, Isner era tido como dúvida para o duelo diante dos brasileiros, que farão neste ano o retorno à elite da competição. Entretanto, ele foi confirmado na equipe dirigida pelo capitão Jim Courrier ao lado de Sam Querrey, 22.º tenista da listagem da ATP, e dos irmãos Mike Bryan e Bob Bryan, que são os principais duplistas do mundo na atualidade.

O site oficial da Copa Davis confirmou nesta terça-feira as escalações dos 16 países que disputarão a primeira rodada do Grupo Mundial da competição, e o Brasil teve Thomaz Bellucci e Thiago Alves convocados para os jogos de simples e Marcelo Melo e Bruno Soares para o de duplas.

No último dia 15, quando a equipe nacional foi confirmada pelo capitão brasileiro João Zwetsch, Thiago Alves chegou a dizer que as chances do Brasil avançar na competição aumentariam muito se Isner fosse confirmado como baixa do time norte-americano para o confronto. De qualquer forma, o Brasil irá atuar como azarão diante de um rival que jogará em casa, em quadra dura coberta, e apoiado pela torcida local.

SEM NADAL, FEDERER E DEL POTRO

Se os Estados Unidos poderão contar com o seu principal tenista diante do Brasil, o mesmo não acontecerá com Espanha, Suíça e Argentina nesta primeira rodada do Grupo Mundial da Davis.

Os espanhóis não terão ainda Rafael Nadal, que só voltará a jogar em fevereiro, depois de se recuperar de uma lesão no joelho que o tirou das quadras a partir de julho do ano passado. Sem ele, pegarão o Canadá, fora de casa, com Nicolás Almagro, Marcel Granollers, Marc Lopez e Albert Ramos.

Os suíços, por sua vez, não terão Roger Federer, que acabou desistindo de atuar pelo seu país nesta primeira rodada da Davis por causa do desgastante calendário do circuito profissional e pela proximidade em relação ao Aberto da Austrália. Com isso, a nação atuará em casa sem seu grande astro diante da atual campeão República Checa. Assim, Stanislas Wawrinka irá liderar a equipe que também terá Michael Lammer, Marco Chiudinelli e Henri Laaksonen.

Já Del Potro ficou fora da lista de convocados pelo capitão Martin Jaite para o confronto com a Alemanha, em Buenos Aires, depois de ter sido precocemente eliminado na terceira rodada do Aberto da Austrália, onde caiu diante do francês Jeremy Chardy. Juan Monaco, Horacio Zeballos, Carlos Berlocq e David Nalbandian defenderão os argentinos neste embate.