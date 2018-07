Lesionado, Monfils desfalca França nas semifinais da Davis

A França sofreu nova baixa de peso para o confronto com a Croácia pelas semifinais da Copa Davis, marcado para começar na próxima sexta-feira, em Zadar. Nesta quarta-feira, a Federação de Tênis da França anunciou o corte de Gael Monfils, lesionado.

O número 8 do mundo se destacou no US Open, encerrado no último fim de semana, ao avançar até as semifinais. Porém, precisou ser descartado do confronto da Davis por causa de uma lesão no joelho, de acordo com a federação francesa.

A perda de Monfils é mais uma da França para o confronto com a Croácia. Antes, o capitão Yannick Noah descartou Jo-Wilfried Tsonga, o 11º colocado no ranking da ATP, por causa de uma lesão no joelho - ele foi substituído por Richard Gasquet, o número 17 do mundo.

Assim, Gasquet e Lucas Pouille, o número 18 do mundo, devem jogar as partidas de simples pela França. E embora em ascensão no circuito mundial do tênis, Pouille só entrou em quadra uma vez pela Davis, tendo superado Jiri Vesely por 3 sets a 1 no triunfo francês por 3 a 1 sobre a República Checa, pelas quartas de final desta edição do torneio.

Nicolas Mahut e Pierre-Hugues Herbert, que lideram o ranking de duplas, completam a escalação da França para o duelo com a Croácia. Com eles, Gasquet e Pouille, a equipe francesa tentará se garantir em sua segunda decisão da Davis nos últimos três anos.