Lesionado, Murray vai desfalcar Grã-Bretanha na Davis

LONDRES - Andy Murray irá desfalcar a Grã-Bretanha em duelo contra a Eslováquia, no próximo mês, pela Copa Davis, depois de alegar ter sofrido "pequenas lesões" durante a campanha que o levou até as semifinais do Aberto da Austrália, no qual ele foi eliminado pelo sérvio Novak Djokovic na semana passada.

Quarto colocado do ranking mundial, Murray só deu adeus ao Grand Slam realizado em Melbourne após uma batalha de cinco sets com Djokovic. O britânico alegou que a sua desistência do confronto pela Davis é "provavelmente uma decisão sensata" em meio a um ano no qual ele terá um calendário cheio, no qual tentará buscar a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Londres.

Sem poder contar com Murray, o capitão britânico Leon Smith convocou James Ward, Dan Evans, Colin Fleming e Ross Hutchins para defender a nação diante dos eslovacos, entre os dias 10 e 12 de fevereiro, pelo zonal Europa/África da Davis. O duelo entre os dois países será realizado em Glasgow, na Escócia.