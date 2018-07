Lesionado, Nicolás Almagro desiste de jogar Wimbledon

Na última quarta-feira, Almagro havia sido confirmado como 25º cabeça de chave da competição, mas um comunicado divulgado pela organização do evento informou nesta quinta sobre a desistência do jogador. Para completar, o All England Club revelou que a vaga aberta pelo espanhol tornou o canadense Vasek Pospisil o novo 31º cabeça de chave do torneio, enquanto o russo Dmitry Tursunov foi elevado ao posto de 32º.

Antes de desistir de Wimbledon, Almagro já havia amargado uma eliminação logo na estreia na última edição de Roland Garros, Grand Slam disputado em Paris. Na ocasião, abandonou a partida que travava com o norte-americano Jack Sock quando perdia o primeiro set por 5/0, também por motivo de lesão.

O sorteio das chaves do Grand Slam inglês será realizada nesta sexta-feira, quando serão conhecidos os primeiros confrontos desta edição do mais tradicional torneio de tênis realizado em quadras de grama.