Lesionado, Raonic deixa o ATP Finals e dá vaga a David Ferrer

A última rodada do ATP Finals, em Londres, terá uma alteração entre os jogadores. O canadense Milos Raonic, número 8 do mundo, anunciou nesta quinta-feira que está abandonando a competição. Em seu lugar, entrará o espanhol David Ferrer, 10.º colocado no ranking da ATP.

Raonic decidiu desistir do torneio por conta de uma lesão no quadríceps. "Estou triste em anunciar que tenho que desistir do resto desta competição, graças a uma ruptura de pequeno grau no quadríceps. Foi uma decisão difícil. Vocês, fãs, merecem um grande show e eu não me retiraria se não precisasse. Sinto muito pelos fãs. Darei tudo para estar aqui ano que vem", escreveu o tenista em sua página no Twitter.

Com isso, a vaga caiu no colo de David Ferrer, que participará do ATP Finals pela sexta vez. E o espanhol terá que se apressar e sequer terá tempo para preparação, uma vez que estreia na competição já nesta quinta-feira, diante do japonês Kei Nishikori, pela última rodada da primeira fase.

O espanhol tem poucas chances de se classificar para as semifinais, uma vez que entra na vaga de Raonic, que é o último do Grupo B, com duas derrotas em dois jogos. Para avançar, Ferrer precisa vencer Nishikori em sets diretos e torcer para Roger Federer derrotar Andy Murray também em dois sets. Assim, Federer seria o primeiro da chave e o segundo colocado seria definido na porcentagem de games ganhos no torneio.