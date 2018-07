Lesionado, Tsonga desiste de jogar Masters de Montreal

Desta forma, o tenista irá ampliar o seu período afastado do circuito profissional. Ele não disputa uma partida desde o dia 26 de junho, quando se viu forçado a abandonar o confronto válido pela segunda rodada de Wimbledon, contra o letão Ernests Gulbis, justamente por causa de dores no joelho.

Tsonga alegou que precisará de mais tempo para se recuperar da lesão no joelho e assim ficar em boas condições para poder jogar o US Open, Grand Slam marcado para começar no próximo dia 26 de agosto, em Nova York.

Com Tsonga fora de Montreal, o brasileiro Thomaz Bellucci aumentou as suas chances de entrar direto na chave principal da competição canadense. Ele era o segundo na lista de jogadores que esperavam por desistências para integrar este estágio principal do torneio. Agora, depende apenas de mais uma desistência para não precisar disputar o qualifying em Montreal.