Líder, Djokovic tem mais do que o dobro dos pontos de Murray no ranking

Nenhum deles entrou em quadra na semana passada, mas o descarte de pontos de Murray relativos ao título do Torneio de Valência de 2014 aumentou a distância para Djokovic no ranking. O sérvio é o primeiro colocado da lista com 16.785 pontos, enquanto o britânico, que também não jogou na semana passada, vem bem atrás, com 8.250.

O suíço Roger Federer, que descartou pontos do título do Torneio da Basileia do ano passado, é o terceiro colocado, com 7.930, seguido do compatriota Stan Wawrinka, com 6.630. O checo Tomas Berdych, que na última semana foi campeão em Estocolmo, ocupa o quinto lugar com 5 mil pontos.

O japonês Kei Nishikori é o sexto, enquanto o espanhol Rafael Nadal permanece na sétima posição. O também espanhol David Ferrer permanece em oitavo lugar depois de levar a taça em Viena. E o Top 10 do ranking da ATP é completado pelo canadense Milos Raonic e pelo francês Jo-Wilfried Tsonga.

Outro campeão da última semana, em Moscou, onde também havia triunfado em 2014, o croata Marin Cilic subiu uma posição nesta atualização do ranking da ATP e se tornou o número 13 do mundo.

Eliminado na primeira rodada do Torneio de Viena na semana passada, o brasileiro Thomaz Bellucci perdeu seis posições nesta atualização do ranking ao ficar sem os pontos relativos às quartas de final em Valência no ano passado e agora ocupa a 39ª colocação, sendo o único tenista do País entre os 100 melhores do mundo.

O brasileiro mais próximo dele agora é Rogério Dutra Silva, que na última semana foi campeão do Challenger de Santiago, o que o levou a ascender 27 posições e se tornar o número 124 do ranking da ATP.

DUPLAS - Campeão do Torneio de Viena no último fim de semana, o brasileiro Marcelo Melo continua em terceiro lugar no ranking, com 8.300, a apenas 190 dos irmãos norte-americanos Bob e Mike Bryan. Mas independentemente dos resultados desta semana, o brasileiro será o número 1 do mundo nas duplas na próxima semana em razão do descarte de pontos.

O Brasil tem outros três tenistas entre os 100 melhores: Bruno Soares (24º), André Sá (41º) e Marcelo Demoliner (76º). Na lista de parcerias, Melo e o croata Ivan Dodig estão em quarto lugar, enquanto Soares e o austríaco Alexander Peya ocupam a nona posição.

Confira a classificação atualizada do ranking da ATP:

1) Novak Djokovic (SER), 16.785 pontos

2) Andy Murray (GBR), 8.250

3) Roger Federer (SUI), 7.930

4) Stan Wawrinka (SUI), 6.630

5) Tomas Berdych (RCH), 5.000

6) Kei Nishikori (JAP), 4.705

7) Rafael Nadal (ESP), 4.330

8) David Ferrer (ESP), 4.125

9) Milos Raonic (CAN), 2.770

10) Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 2.635

11) Richard Gasquet (FRA), 2.580

12) Kevin Anderson (RSA), 2.565

13) Marin Cilic (CRO), 2.395

14) John Isner (EUA), 2.325

15) Gilles Simon (FRA), 2.065

16) Feliciano López (ESP), 1.770

17) David Goffin (BEL), 1.715

18) Bernard Tomic (AUS), 1.675

19) Dominic Thiem (AUT), 1.600

20) Gael Monfils (FRA), 1.590

39) Thomaz Bellucci (BRA), 1.080

124) Rogério Dutra Silva (BRA), 456

144) João Souza (BRA), 405

149) André Ghem (BRA), 389

169) Guilherme Clezar (BRA), 308