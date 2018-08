Líder do ranking, Halep desiste de jogar em New Haven por lesão

Líder do ranking da WTA, a romena Simona Halep anunciou nesta segunda-feira a sua desistência do Torneio de Connecticut, último evento preparatório para o US Open, alegando estar com uma lesão no tendão de Aquiles direito.

A romena estava prevista para fazer a sua estreia em New Haven na terça-feira, mas anunciou a desistência através de um comunicado em que revelou o problema no tendão de Aquiles após "duas semanas de muitos jogos". "Eu preciso me recuperar a tempo para o US Open", disse.

Halep conquistou o título do Torneio de Montreal em 12 de agosto e avançou até a final do Torneio de Cincinnati, tendo perdido a decisão em três sets para a holandesa Kiki Bertens no último domingo.

Três vezes campeã em New Haven, a checa Petra Kvitova avançou na primeira rodada da edição de 2018 do torneio ao derrotar nesta segunda-feira a polonesa Agnieszka Radwanska, a 39ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/6 (7/3), em 1 hora e 28 minutos.

Com a vitória, a número 5 do mundo conquistou a oitava vitória em três duelos com Radwanska, que também já foi campeã em New Haven. E Kvitova ganhou com facilidade o primeiro set, tendo conseguido duas quebras de saque, além de não ter o serviço ameaçado.

A checa largou no segundo set com uma quebra de serviço, mas permitiu a reação de Radwanska, que ganhou três games consecutivos. Mas depois perdeu o seu saque em um game em que cometeu duas duplas faltas. A definição da parcial, então, ficou para o tie-break. E aí Kvitova se deu melhor, avançando em New Haven. Sua próxima oponente no torneio vai ser a casaque Zarina Diyas.

Também nesta segunda-feira em New Haven, a checa Karolina Pliskova, a número 8 do mundo, foi massacrada pela russa Ekaterina Makarova, 49ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3. Após perder o game inicial, Makarova venceu seis seguidos para triunfar no primeiro set. Já a segunda parcial foi mais equilibrada, mas a russa converteu um break point decisivo no oitavo game, assegurando o seu triunfo na sequência. A sua próxima rival no evento será a eslovaca Magdalena Rybarikova.

A bielo-russa Aliaksandra Sasnovich triunfou pela primeira rodada e agora será a adversária de estreia da francesa Caroline Garcia, assim como a ucraniana Dayana Yastremska, que terá pela frente a alemã Julia Görges. Além disso, a britânica Johanna Konta, a italiana Camila Giorgi, a bielo-russa Aryna Sabalenka e a porto-riquenha Monica Puig venceram nesta segunda-feira.