Líder do ranking, Halep sofre, mas estreia com vitória em Indian Wells

Líder do ranking mundial de tênis, a romena Simona Halep estreou com vitória no Torneio de Indian Wells. Nesta sexta-feira ela derrotou a checa Kristyna Pliskova, 77ª colocada do mundo, por duplo 6/4.

Halep demonstrou estar recuperada de um incômodo no pé direito que a fez abandonar o Torneio de Doha no mês passado. No entanto, passou por dificuldades no início, viu a irmã gêmea de Karolina Pliskova abriu 2 a 0 de vantagem e só depois reagiu. No segundo, ela coseguiu a quebra no início e depois soube administrar a vantagem.

Na segunda rodada, Halep terá pela frente a vencedora do jogo entre a eslovaca Dominika Cibulkova, número 30 do mundo, e a convidada norte-americana Caroline Dolehide, de apenas 19 anos.

Também nesta sexta-feira, destaque para a vitória da checa Petra Kvitova sobre a casaque Yulia Putintseva. Após 3h18 de partida, ela eliminou a adversária por disputados 7/6 (7/4), 6/7 (7/3) e 6/4.

O resultado mantém o ótimo momento da tenista na temporada. Ela vem de conquistas dos Torneios de São Petersburgo e Doha. Na próxima fase ela terá pela frente a vencedora do confronto entre a norte-americana Amanda Anisimova e a russa Anastasia Pavlyuchenkova.

Ainda em duelos de estreia em Indian Wells, Coco Vanderweghe derrotou Kaia Kanepi por 6/0 e 7/6 (8/6). Petra Martic passou por Barbora Strycova por 7/5 e 6/4. Naomi Osaka eliminou Agnieszka Radwanska por 6/3 e 6/2, Kristina Mladenovic bateu Samantha Stosur por duplo 7/5, Marketa Vondrousova eliminou Johanna Konta por 7/6 (7/5) e 6/4. Qiang Wang venceu Elise Mertens de virada por 4/6, 6/3 e 6/3 e Aryna Sabalenka avançou após eliminar Avetlana Kuznetsova por 6/4 e 6/3.