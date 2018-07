Líder do ranking, Kerber sua para vencer Cibulkova na estreia do Masters da WTA

Líder do ranking e principal favorita ao título, a alemã Angelique Kerber suou bastante, mas venceu na estreia do Masters da WTA, em Cingapura, neste domingo. A cabeça de chave número 1 precisou de 2 horas e 17 minutos, mas passou pela eslovaca Dominika Cibulkova por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/5), 2/6 e 6/3.

A competição em Cingapura reúne as oito principais tenistas da temporada e conta com o grande desfalque de Serena Williams, atualmente número 2 do mundo, que desistiu da participação por conta de uma lesão no ombro.

E quem desbancou Serena Williams na liderança do ranking foi justamente Kerber, que chegou a Cingapura com o peso extra de atuar como principal favorita. Isso pareceu ter feito diferença, porque a alemã se mostrou longe de seus melhores dias e teve dificuldade para impor seu jogo.

Em um primeiro set repleto de erros e com uma quebra para cada lado, Kerber levou a melhor no tie-break para sair em vantagem. Mas ao invés de tomar conta do duelo, a alemã acordou Cibulkova. A número 10 do mundo foi amplamente superior na segunda parcial e passeou em quadra para empatar a partida.

No terceiro set, o equilíbrio voltou a aparecer e as tenistas largaram com uma quebra de serviço cada. Kerber, no entanto, foi mais eficaz nos break points e voltou a saltar à frente. Com o saque nas mãos para fechar o confronto, teve dificuldade, viu Cibulkova ameaçar, mas confirmou o triunfo.

Na outra partida do dia, também pelo Grupo Vermelho, a romena Simona Halep teve bem menos dificuldade para confirmar o favoritismo diante da norte-americana Madison Keys. A número 4 do mundo precisou de somente uma hora e 9 minutos para despachar a sétima colocada no ranking por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4.

Diante da estreante no torneio, Halep tomou as rédeas da partida e comandou desde o início. No primeiro set, passeou em quadra, conseguiu duas quebras sem maiores dificuldades e largou em vantagem. Somente no segundo, Keys equilibrou as ações e chegou a quebrar o serviço da adversária. Mas a experiência da romena falou mais alto e ela alcançou a vitória.

De quebra, Halep manteve a hegemonia nos confrontos diante de Keys, tendo vencido pela quinta vez nos seis duelos que já disputaram. A romena não perde para a norte-americana desde a primeira vez que se enfrentaram, em 2014, em Sydney.

O Masters da WTA terá sequência nesta segunda-feira com a primeira rodada do Grupo Branco. Número 3 do mundo, a polonesa Agnieszka Radwanska estreia diante da russa Svetlana Kuznetsova, que só confirmou sua vaga com o título do Torneio de Moscou no sábado. Na outra partida, duelarão a checa Karolina Pliskova e a espanhola Garbiñe Muguruza.