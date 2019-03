Líder do ranking, Osaka precisa de 3 sets para vencer belga na estreia em Miami

Atual tenista número 1 do mundo, Naomi Osaka sofreu um pouco mais do que imaginava para confirmar favoritismo em sua estreia no Torneio de Miami. Em jogo válido já pela segunda rodada do importante evento realizado em quadras duras nos Estados Unidos, a japonesa precisou jogar três sets para vencer a belga Yanina Wickmayer por 2 a 1, com parciais de 6/0, 6/7 (3/7) e 6/1, nesta sexta-feira.

Com o triunfo consumado apenas após 2h09min de confronto, Osaka avançou à terceira fase da competição e se credenciou para encarar o taiwanesa Su-Wei Hsieh, que em outro duelo do dia superou a norte-americana Alison Riske por 2 sets a 0, com 6/2 e 7/5.

Embora tenha vencido duas das três parciais do duelo contra Wickmayer com facilidade, tendo aplicado um "pneu" (6/0) na primeira delas, a japonesa foi surpreendida pela atual 141ª colocada do ranking mundial no segundo set, no qual a belga conquistou uma quebra de saque e depois empatou a partida ao levar a melhor no tie-break.

Ao longo de todo o jogo, porém, Wickmayer aproveitou apenas uma das seis chances que teve de quebrar o saque de Osaka, que converteu seis de 18 break points para garantir o seu triunfo. A tenista oriental mostrou força com o serviço na mão ao fazer 14 aces, contra nove da belga, que antes furou o qualifying para ingressar na chave principal.

VENUS TAMBÉM AVANÇA - Três vezes campeã em Miami, com os títulos de 1998, 1999 e 2001, a veterana norte-americana Venus Williams, de 38 anos, também avançou à terceira rodada em outro duelo já encerrado nesta sexta-feira no torneio feminino de simples. Ex-número 1 do mundo e atual 43ª colocada da WTA, ela passou pela espanhola Carla Suárez Navarro, 24ª cabeça de chave, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/1.

Assim, a tenista da casa se classificou para encarar na próxima fase a russa Daria Kasatkina, que em outro duelo do dia fez valer o status de 14ª cabeça de chave na sua estreia ao atropelar a norte-americana Cori Gauff, convidada da organização, com parciais de 6/3 e 6/2.

Já a letã Jelena Ostapenko, surpreendente campeã de Roland Garros em 2017, decepcionou ao ser derrotada em seu primeiro jogo pela checa Marketa Vondrousova por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/1. Ela defendia a condição de 22ª cabeça de chave e de 23ª tenista do ranking, mas acabou caindo diante da atual 59ª colocada da WTA, que avançou para encarar na terceira rodada a belga Elise Mertens. Esta última justificou o status de 16ª maior favorita na estreia ao bater a francesa Pauline Parmentier por 6/2 e 7/5.