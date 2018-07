Líder, Serena Williams pode ampliar vantagem após Roland Garros

Sem alterações nas 18 primeiras posições, o ranking da WTA continua sendo liderado com folga considerável pela norte-americana Serena Williams, que não entrou em quadra na semana passada. A número 1 do mundo soma 9.361 pontos e pode aumentar a sua vantagem após a disputa de Roland Garros.

Afinal, Serena foi eliminada na segunda rodada do Grand Slam parisiense no ano passado e tem poucos pontos a defender em 2015, ao contrário das suas duas principais oponentes. A russa Maria Sharapova, que está em segundo lugar no ranking com 7.710 pontos, foi campeã no ano passado, enquanto a romena Simona Halep, que só foi derrotada na final, é a terceira colocada com 7.360.

Essas boas campanhas, inclusive, deixam ambas sob a ameaça da checa Petra Kvitova, a quarta colocada do ranking, com 6.760 pontos, e que parou na terceira rodada de Roland Garros no ano passado. A dinamarquesa Caroline Wozniacki está em quinto lugar, à frente da canadense Eugenie Bouchard, da sérvia Ana Ivanovic, da espanhola Carla Suárez Navarro, da russa Ekaterina Makarova e da alemã Andrea Petkovic, que completa o Top 10 e abandonou o Torneio de Nuremberg logo na primeira rodada na semana passada.

Campeã do Torneio de Estrasburgo, a australiana Samantha Stosur ascendeu quatro posições no ranking e agora é a número 22 do mundo. Já a italiana Karin Knapp ganhou seis postos e se tornou a 42ª colocada no ranking após levar a taça em Nuremberg.

Única tenista brasileira entre as 100 melhores do mundo, Teliana Pereira ascendeu uma posição e agora ocupa o 76º lugar na lista do tênis feminino.

Confira o ranking da WTA:

1º - Serena Williams (EUA), 9.361 pontos

2º - Maria Sharapova (RUS), 7.710

3º - Simona Halep (ROM), 7.360

4º - Petra Kvitova (RCH), 6.760

5º - Caroline Wozniacki (DIN), 4.940

6º - Eugenie Bouchard (CAN), 3.888

7º - Ana Ivanovic (SER), 3.655

8º - Carla Suárez Navarro (ESP), 3.645

9º - Ekaterina Makarova (RUS), 3.510

10º - Andrea Petkovic (ALE), 3.310

11º - Angelique Kerber (ALE), 3.230

12º - Karolina Pliskova (RCH), 3.010

13º - Lucie Safarova (RCH), 2.995

14º - Agnieszka Radwanska (POL), 2.885

15º - Venus Williams (EUA), 2.646

16º - Madison Keys (EUA), 2.275

17º - Sara Errani (ITA), 2.140

18º - Svetlana Kuznetsova (RUS), 2.118

19º - Sabine Lisicki (ALE), 2.105

20º - Garbiñe Muguruza (ESP), 2.075

---------------

76º - Teliana Pereira (BRA), 745

166º - Beatriz Haddad Maia (BRA) 314