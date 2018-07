Líderes dos rankings, Djokovic e Serena avançam em Miami

Líderes dos rankings do tênis, o sérvio Novak Djokovic e a norte-americana Serena Williams seguem vivos em Miami. Na noite de quinta-feira, ambos triunfaram na competição, com Djokovic se garantindo nas semifinais do Masters 1000, enquanto Serena está classificada para a decisão do torneio, após triunfarem em sets diretos.

No dia do aniversário de 33 anos do espanhol David Ferrer, Djokovic derrotou o sétimo colocado no ranking da ATP por 2 sets a 0, com um duplo 7/5, em 1 hora e 53 minutos. Assim, o sérvio fez 14 a 5 no confronto direto com o espanhol, tendo vencido os últimos oito duelos - Ferrer não triunfa diante de Djokovic desde o ATP Finals de 2011.

Na noite de quinta, Djokovic teve um início de jogo ruim, tanto que Ferrer chegou a abrir 4/1. Depois, porém, ele reagiu, igualou o placar e conseguiu uma quebra de serviço decisiva no 11º game, para em seguida fechar a primeira parcial em 7/5.

O triunfo de Djokovic parecia encaminhado no segundo set quando ele conseguiu uma quebra de serviço no terceiro game. Porém, no décimo, quando sacava para fechar o jogo perdeu o seu serviço. Mas ele não se abateu, obteve nova quebra e voltou a triunfar por 7/5, se mantendo firme na luta pelo seu quinto título em Miami.

Classificado às semifinais, Djokovic agora terá pela frente o norte-americano John Isner, número 24 do mundo, que eliminou o japonês Kei Nishikori (6/4 e 6/3). O sérvio lidera o confronto direto por 6 a 2, incluindo o triunfo no último encontro, em março, no Torneio de Indian Wells, competição conquistada pelo número 1 do mundo.

Já Serena se garantiu na decisão do Torneio de Miami ao derrotar a romena Simona Halep, terceira colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 4/6 e 7/5, em 2 horas e 8 minutos. Com isso, a norte-americana ampliou a sua vantagem no confronto direto para 5 a 1.

O triunfo também foi o 20º consecutivo de Serena, que perdeu pela última vez exatamente para Halep, no Masters da WTA, em outubro de 2014 - neste ano, no Torneio de Indian Wells, ela não entrou em quadra para encarar a romena e levou W.O.

Neste sábado, Serena vai tentar conquistar o título do Torneio de Miami pela oitava vez na carreira - foi campeã em 2002, 2003, 2005, 2007, 2008, 2013 e 2014. E a sua adversária será a espanhol Carla Suárez Navarro, número 12 do mundo, que derrotou a alemã Andrea Petkovic com um duplo 6/3 na outra semifinal.