Lisicki avança e pega Schiavone na semi em Hong Kong

Apesar da vitória, Lisicki teve dificuldades no serviço, foi quebrada três vezes e só conseguiu o resultado positivo porque Zheng também estava em péssimo dia no saque. Nas semifinais, a número 31 do ranking da WTA terá pela frente a experiente Francesca Schiavone, de 34 anos.

A italiana Schiavone voltou a surpreender nesta sexta-feira. Depois de vencer na estreia a norte-americana Christina McHale, cabeça de chave número 4, a 74.ª tenista do ranking derrotou nas quartas a eslovaca Jana Cepelova, sétima favorita do torneio, por 2 sets a 0, com duplo 6/2.

A outra semifinal também já está definida. Surpresa do torneio, a belga Alison van Uytvanck, 91.ª do ranking, garantiu classificação ao derrotar a australiana Jarmila Gajdosova por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2. Ela terá pela frente a checa Karolina Pliskova, cabeça de chave número 3, que bateu a chinesa Jie Zheng também em dois sets: 6/1 e 6/3.