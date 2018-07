Lisicki e Jankovic avançam e duelam nas semifinais em Indian Wells A alemã Sabine Lisicki e a sérvia Jelena Jankovic vão disputar uma vaga na decisão do Torneio de Indian Wells. Nesta quinta-feira, a número 30 do mundo avançou na competição norte-americana ao derrotar a italiana Flavia Pennetta, 16ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 6/7 (3/7) e 7/6 (7/4), em 2 horas e 40 minutos.