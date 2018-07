Lisicki leva susto, mas estreia com vitória em Hong Kong A cabeça de chave número 1 Sabine Lisicki precisou suar bastante e quase caiu logo na estreia do Torneio de Hong Kong, mas virou a partida e venceu nesta terça-feira. A alemã derrotou a romena Monica Niculescu por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/6 (7/3) e 6/1, em 2h25min de partida, e avançou à segunda rodada da competição.