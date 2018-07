Ljubicic bate Verdasco e encara Nadal em Roland Garros

Embalado no Grand Slam, ainda sem perder sets, o atual número 37 do mundo se credenciou para enfrentar o número 1 Rafael Nadal nas oitavas de final. O espanhol leva vantagem no confronto direto com o croata, com seis vitórias em oito partidas disputadas. Verdasco, por sua vez, por eliminado do torneio, após sofrer com problemas estomacais durante a semana.

Já o sueco Robin Soderling confirmou o favoritismo diante do argentino Leonardo Mayer. O cabeça de chave número cinco e atual vice-campeão venceu por 3 sets a 0, com parciais de 6/1, 6/4 e 6/3. O sueco chegou a receber atendimento médico em quadra, por conta de dores na mão direita, mas não caiu de rendimento até o final do duelo.

Seu próximo adversário será o local Gilles Simon, uma das esperanças da torcida francesa. Simon bateu neste sábado o americano Mardy Fish, 10.º do ranking, por 3 a 0, parciais de 6/3, 6/4 e 6/2.

Ainda neste sábado, o colombiano Alejandro Falla derrotou o polonês Lukasz Kubot por 3 a 1, parciais de 6/7 (4/7), 6/4, 7/5 e 6/4. Nas oitavas de final, Falla terá pela frente o argentino Juan Ignacio Chela.