Ljubicic vence Mathieu em estreia no Masters de Roma O croata Ivan Ljubicic estreou com vitória no Masters 1000 de Roma nesta segunda-feira. Número 15 do mundo, ele derrotou o francês Paul-Henri Mathieu por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 6/7 (1/7) e 6/0, em 2h38min de partida.