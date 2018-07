Ljubicic vence na estreia do Torneio de Marselha O croata Ivan Ljubicic contou com a força de seu saque para derrotar o francês Florent Serra por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 6/7 (7/3) e 6/3, nesta segunda-feira, e avançar no Torneio de Marselha. Com a vitória na estreia, o tenista garantiu vaga na segunda rodada da competição.