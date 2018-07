Lleyton Hewitt volta ao circuito com vitória em Houston Após ter que passar por uma cirurgia no quadril, ainda no começo do ano, o tenista australiano Lleyton Hewitt voltou a competir nesta quinta-feira. Defendendo o título do Torneio de Houston, único conquistado por ele no ano passado, Hewitt mostrou-se muito irregular, mas venceu o indiano Somdev Devvarman por 2 sets 1, de virada, com parciais de 1/6, 6/0 e 7/6 (7/2).