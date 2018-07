Llodra bate sérvio e faz final com Del Potro na França

O argentino venceu o tenista número 6 do mundo por 2 sets a 1, com 6/4, 6/7 (7/9) e 6/3, e lutará pelo título do ATP 250 francês neste domingo. E, se Del Potro desbancou Tsonga, Llodra fez valer o fator casa para surpreender o favoritismo de Tipsarevic, terceiro cabeça de chave e nono tenista do ranking da ATP.

Atual 50.º colocado do ranking mundial, Llodra buscará o seu segundo título em Marselha, depois de ter sido campeão do torneio francês em 2010. Neste sábado, ele bateu Tipsarevic pela primeira vez, depois de ter sido derrotado pelo sérvio em outros três jogos, dois deles nos Challengers de Mons (Bélgica) e Belgrado de 2006, e outro no ATP de Casablanca de 2007.

Agora, contra Del Potro, Llodra também tentará encerrar um tabu contra o argentino, que levou a melhor sobre o francês na edição de 2009 do Grand Slam de Roland Garros e também no Torneio de Roterdã deste ano.

Neste sábado, Llodra superou uma batalha de uma hora e 39 minutos para eliminar Tipsarevic, que só teve o seu saque quebrado em um dos três break points cedidos ao francês. O sérvio também não conseguiu aproveitar nenhuma das quatro chances que teve de quebrar o serviço do tenista da casa, sendo três delas no segundo set. O fato levou a disputa da parcial ao tie-break, no qual Llodra triunfou após uma longo duelo que terminou em 12 a 10.