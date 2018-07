López bate Gasquet e leva bicampeonato no Torneio de Eastbourne

O espanhol Feliciano López se sagrou bicampeão do Torneio de Eastbourne, neste sábado, ao vencer o francês Richard Gasquet por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 6/7(5/7) e 7/5, na final do ATP 250 inglês que serve de preparação para Wimbledon, Grand Slam marcado para começar nesta segunda-feira.

Especialista em piso de grama e vencedor pelo segundo ano consecutivo em Eastbourne, López encerrou um jejum para levantar a taça mais uma vez na Inglaterra. Ele vinha de cinco derrotas em cinco jogos diante de Gasquet, que defendia a condição de principal cabeça de chave da competição, mas desta vez conseguiu levar a melhor sobre o atual 14º tenista do ranking mundial.

López, hoje 25º jogador da listagem da ATP, também exibiu grande fôlego para ser campeão, pois triunfou em uma partida de três sets depois de ter disputado dois jogos em um só dia na última sexta-feira, quando passou pelo francês Jeremy Chardy e depois pelo norte-americano Sam Querrey. A maratona foi necessária pelo fato de que o duelo com Chardy, previsto para quinta, foi adiado por causa da chuva.

Para conquistar o bicampeonato neste sábado, López começou bem o confronto diante de Gasquet. Sem ter o seu saque ameaçado no primeiro set, ainda aproveitou dois de três break points para fechar a parcial em 6/3. No segundo set, cada tenista conseguiu uma quebra de serviço e a disputa foi ao tie-break, no qual o francês foi um pouco melhor para fazer 7/5.

Já na derradeira parcial, López voltou a confirmar todos os seus saques e aproveitou a única chance de quebra cedida por Gasquet para assegurar o 7/5 que decretou a vitória. No ano passado, o espanhol também bateu um francês, no caso Gilles Simon, para ser campeão em Eastbourne, sendo que na semana passada ele deixou escapar por pouco o título do Torneio de Queen''s ao cair em uma final muito disputada diante do búlgaro Grigor Dimitrov.