López cai e Bautista Agut avança à semifinal no Torneio de Gstaad

O tenista espanhol Roberto Bautista Agut se tornou nesta sexta-feira o único cabeça de chave do Torneio de Gstaad ainda vivo na competição suíça. Isso porque seu compatriota Feliciano López foi eliminado em sets diretos, também nesta sexta.

Um dos mais experientes do torneio, López caiu diante do italiano Matteo Berrettini pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. O espanhol era o oitavo cabeça de chave da competição.

Com sua queda, restou como único cabeça o também espanhol Roberto Bautista Agut, que derrotou o japonês Taro Daniel por 7/5 e 6/1. Bautista Agut é o segundo cabeça de chave e, dos tenistas ainda vivos na competição, é o único que já conquistou títulos de nível ATP.

Na briga por uma vaga na final, o espanhol vai enfrentar o sérvio Laslo Djere, que superou o croata Viktor Galovic por 6/7 (5/7) e 6/3. A outra semifinal terá Berrettini e o estoniano Jürgen Zopp, que despachou nesta sexta o argentino Facundo Bagnis por 3/6, 6/4 e 6/3.