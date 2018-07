López é surpreendido por 156º do mundo e cai no Torneio de Chennai

A zebra deu as caras nesta quinta-feira do Torneio de Chennai, na Índia. Cabeça de chave número 2 da competição, o espanhol Feliciano López foi surpreendido e acabou eliminado logo em sua estreia. Melhor para o esloveno Aljaz Bedene, 156.º do ranking, que aproveitou para fazer 2 sets a 0, com duplo 6/4, e se classificou às quartas de final.

Em dia irreconhecível, López foi completamente dominado por Bedene. O esloveno cedeu apenas uma oportunidade de quebra ao espanhol, e a salvou. Em compensação, aproveitou duas das dez que teve a seu favor para arrancar para um triunfo tranquilo e surpreendente.

Nas quartas de final, Bedene terá pela frente outro espanhol: Guillermo Garcia-López, quinto cabeça de chave. Nesta quinta, o número 36 do mundo precisou superar um péssimo início para evitar a zebra e vencer o japonês Tatsuma Ito, 87.º do ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (1/7), 6/2 e 6/0.

Outro confronto de quartas de final definido nesta quinta colocará frente a frente o espanhol Roberto Bautista Agut, cabeça de chave número 3, e o taiwanês Yen-Hsun Lu, sexto favorito. Agut passou com facilidade pelo alemão Peter Gojowczyk por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2. Também em dois sets, Lu derrotou outro espanhol, Pablo Carreno Busta, com duplo 6/4.